Новосибирский завод «Искра» увеличил выручку и зарплаты

Выручка АО «НМЗ «Искра» (входит в состав ГК «Ростех») за август 2018 года составила 433 460,1 тыс. рублей, за восемь месяцев текущего года — 3 040 357,8 тыс. рублей. Темп роста выручки за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,5%.

Средняя заработная плата за восемь месяцев составила 47,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель вырос на 7,4 %.

В настоящее время на заводе выпускаются различные средства инициирования взрывов. Предприятие контролирует порядка 75 процентов отечественного рынка промышленных средств инициирования. Потребители продукции завода — компании горнорудной и угольной промышленности, геологоразведки и строительства.

За восемь месяцев текущего года объем поставок продукции завода на внутренний рынок составил более 2 734 млн рублей, экспортные поставки выросли по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года более чем на 16%.

Основные российские потребители — предприятия Москвы и Московской области, Алтайского края, Кемеровской, Магаданской, Иркутской, Свердловской, Мурманской областей, республик Саха и Хакассия. Основные экспортные потребители – предприятия Казахстана, Узбекистана, Монголии, Армении и Киргизии.