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Специалисты «МРСК Урала» внедрили комплаенс по уменьшению антимонопольных рисков
21 сентября 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вчера, 20 сентября, глава Челябинского УФАС России Анна Козлова и замгендиректора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв на брифинге рассказали о совместной работе по уменьшению антимонопольных рисков.
Напомним, что в конце прошлого года работники регионального УФАС обратились сразу к нескольким субъектам естественных монополий с просьбой о помощи в разработке рабочего инструмента для снижения рисков. Специалисты ОАО «МРСК Урала» с начала текущего года организовали работу в этом направлении: проработку вопроса о внедрении комплаенс-системы и одновременно улучшение знаний своих сотрудников в сфере антимонопольного законодательства и Правил техприсоединения. Благодаря этой работе специалисты заинтересованы и обладают развитой внутренней ответственностью по соблюдению антимонопольного законодательства.
Добавим, что данный комплаенс в первую очередь направлен на снижение рисков нарушений антимонопольного законодательства. Также на федеральном уровне в данный момент ведется обсуждение вопроса о применении стимулирующих механизмов как одного из смягчающих обстоятельств при решении вопроса о сумме штрафа в случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства и Правил техприсоединения к электрическим сетям. Это позволит стимулировать конкуренцию на госуровне, и «МРСК Урала» одной из первых внедрила комплаенс в свою работу.
- Ведомством будет продолжена работа по содействию имплементации антимонопольного комплаенса, который, в том числе, направлен на добросовестное взаимодействие с антимонопольным регулятором, - отметила глава южноуральского УФАС России Анна Козлова.
По мнению руководителя филиала «Челябэнерго» Сергея Золотарёва, принятие антимонопольного комплаенса - это обязательные для специалистов правила поведения, это внедрение и развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, справедливое отношение к клиентам.
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