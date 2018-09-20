Бизнес-премия «Сделано в Челябинске - 2018» стартовала в прямом эфире

Начался четвертый сезон мультимедийного телерадиопроекта «Сделано в Челябинске - 2018».

Первая программа «Сделано в Челябинске» вышла в эфир радиостанции «Челябинское эхо» и 31 канала 19 сентября. Ее гостями стали финалист бизнес-премии, директор ООО «Фабрика шнуров» Сергей Сиренко и эксперт проекта, директор по инфраструктуре Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Михаил Голяк.

Впереди еще девять прямых эфиров с остальными финалистами премии. Их имена радиостанция «Челябинское эхо» опубликовала в середине сентября.

В список финалистов вошли:

ООО Торговый Дом «Энергия – Технологии сбережения», собственник Александр Булатов

ООО «ЭлМетро Групп», генеральный директор Александр Жестков

ООО ТД «РОСАВА», директор Ольга Коршунова

ООО «Челябинский завод бытовых товаров», генеральный директор Александр Машковский

АО «Втор-Ком», генеральный директор Михаил Рузбин

ООО «Фабрика шнуров», директор Сергей Сиренко

ООО Производственная фирма «Мастер», генеральный директор Денис Степанов

ООО «Тихо 74», директор Павел Таксубаев

ООО «Академия финансов и биржи», генеральный директор Игорь Файнман

ЗАО «Эмис», заместитель коммерческого директора Юлия Худорошкова

Руководители этих организаций будут в студии «Челябинского эха» рассказывать о своей деятельности широкой аудитории радио и телевидения. Участники проекта «Сделано в Челябинске» получат возможность заявить о себе на весь Урал, повысить узнаваемость бренда, увеличить прибыль.

По мнению ведущего проекта, генерального директора холдинга «Медиа-Центр» Валерия Шагиева, сейчас бизнес больше думает не о выходе на международные рынки, а о выживании. Организаторы премии планируют узнать у участников, сказываются ли глобальные события в экономике на деятельности предприятия и как выживать в новых условиях.



«Мы не планируем чего-то нового, мы хотим все-таки держать стандарт этой премии, чтобы была узнаваемость, отличительные черты. Мы хотим, чтобы у людей, которые занимаются бизнесом в Челябинской области, было представление, что они нужны, что ими интересуется не только налоговая», — подчеркнул Валерий Шагиев. Он добавил, что в России не сформирована культура отношения к бизнесу.

«Премия — это гуманитарный проект для бизнеса, потому что, на наш взгляд, в стране меньше всего сложилась культура отношения к бизнесу. Т.е. у нас сформировано отношение к чиновникам, сформировано отношение к правоохранителям, а бизнес у нас так и остался такой карикатурной фигурой в шляпе, с сигарой, которая все время пытается кого-то обмануть. И, по большому счету, мы с этим образом боремся. Мы показываем, что бизнесмен — это человек, который создает прибавочную стоимость, который создает налоги. Это, в принципе, герой нашего времени. И мы хотим таких героев найти в Челябинске», — прокомментировал Валерий Шагиев.

Программа «Сделано в Челябинске» выходит в эфир «Челябинского эха» и 31 канала каждую среду. Начало в 16:05. Итоги проекта экспертный совет бизнес-премии подведет в декабре. Призовой фонд — рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

Подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2017 году стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск».