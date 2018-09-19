Турция упростила получение гражданства для иностранцев‍

В Турции упрощена процедура получения гражданства для иностранцев. Соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в правительственном вестнике.

Согласно указу, фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения права на гражданство Турции, снижается с двух миллионов до пятисот тысяч долларов.

Минимальная стоимость недвижимого имущества для получения гражданства также снижена: с одного миллиона до двухсот пятидесяти тысяч долларов.

Кроме того, уменьшена сумма депозитов, которые будущие граждане должны хранить на счетах в турецких банках. Теперь она составляет пятьсот тысяч долларов.