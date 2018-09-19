Турция упростила получение гражданства для иностранцев
19 сентября 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции упрощена процедура получения гражданства для иностранцев. Соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в правительственном вестнике.
Согласно указу, фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения права на гражданство Турции, снижается с двух миллионов до пятисот тысяч долларов.
Минимальная стоимость недвижимого имущества для получения гражданства также снижена: с одного миллиона до двухсот пятидесяти тысяч долларов.
Кроме того, уменьшена сумма депозитов, которые будущие граждане должны хранить на счетах в турецких банках. Теперь она составляет пятьсот тысяч долларов.
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