Стало известно, на сколько может вырасти страховая пенсия по старости

Средний размер страховой пенсии по старости в 2018-2024 годах у неработающих пенсионеров может вырасти более чем в 1,4 раза. Об этом говорится в материалах Министерства финансов.

Министерство сохранило прогноз профицита бюджета в 2019 году на уровне 1,8% ВВП. Прогноз профицита увеличен до 1,1% в 2020 году и до 0,8% в 2021 году.

Объем государственного долга в 2019-2021 годах останется на безопасном уровне, менее 20% ВВП.

В Минфине РФ также подготовили план размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) до 2021 года. Согласно материалам к проекту бюджета, повышение будет постепенным.