Как нарастить производство молочной продукции

В Сочи состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная качеству производимой в стране инновационной молочной продукции. Участие в мероприятии по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко принял заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко.

Ситуацию в отрасли обсудили также председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко, представители регионального Минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, руководители профильных предприятий и технологи молочного производства. В ходе конференции ее участники назвали существующие проблемы отрасли. Среди них – снижение потребительского спроса на выпускаемую продукцию и импортозависимость отечественного рынка молока. На повестку дня вынесли вопросы производства в стране сыра и масла, эффективность современных технологий, способы и методы выявления фальсификата. Отдельно на встрече обсудили положение в отрасли на Кубани. Сейчас в ней занято более 360 тысяч человек. Региональный АПК лидирует в экономике России по объему валовой продукции сельского хозяйства, это 420,9 млрд рублей. Основной же производственный потенциал по переработке молока располагается на 15 заводах, рассчитанных на 2, 2 млн тонн сырья в год. По словам заместителя председателя аграрного комитета ЗСК Сергея Орленко, в последние годы предприятиям отрасли удалось преодолеть кризис за счет модернизации, технического перевооружения производств, использования инновационных технологий и повышения инвестиционной привлекательности. В регионе, подчеркнул парламентарий, создана соответствующая законодательная база, предусматривающая значительные льготы предприятиям, которые реализуют свои инвестпроекты.

- На Кубани поддержка агропромышленного комплекса осуществляется на всех уровнях власти. Поэтому внимание к качеству выпускаемой продукции, в данном случае молока, должно быть самым пристальным. Необходимо бороться с его фальсификатом всеми законными способами, задействовать в этом ассоциацию «Кубаньмолоко» и наши контролирующие органы – Россельхознадзор и Роспотребнадзор, проводить контрольные закупки. Мы заинтересованы не только сохранять достигнутые позиции, но и развиваться дальше. Депутатский корпус делает все для этого возможное. Недавно, к примеру, был принят краевой закон о животноводстве. Он позволит достичь показателей, заложенных в стратегии развития Краснодарского края, - сказал Сергей Орленко.

Первоочередные задачи развития отрасли, по мнению участников конференции, это увеличение загрузки мощностей молочным сырьем, работа с поставщиками сырого молока для повышения качественных показателей, интеграция с сельхозпроизводителями по созданию и развитию собственных сырьевых баз. Также необходимо внедрять в производство международные системы менеджмента качества и безопасности продукции, проводить модернизацию и технически перевооружать производственные цеха и инфраструктуру.