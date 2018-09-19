Эксперт сообщил, когда может начаться глобальный финансовый кризис
19 сентября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Создатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал сроки наступления глобального финансового кризиса. По его словам, это может произойти уже в самом ближайшем будущем.
Миллиардер отметил, что в любом экономическом цикле наступает период, когда процентные ставки падают до самого низкого уровня. Долги при этом наращиваются, а стоимость активов возрастает. После этого начинается ужесточение монетарной политики, вследствие чего спрос падает и экономика приходит в состояние депрессии, передает издание "Известия". Не исключено, что именно это случится в ближайшие два года.
По словам Далио, ситуация, сложившаяся в мире в настоящий момент, очень напоминает времена начала Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы прошлого века.
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