Эксперт сообщил, когда может начаться глобальный финансовый кризис

Создатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал сроки наступления глобального финансового кризиса. По его словам, это может произойти уже в самом ближайшем будущем.

Миллиардер отметил, что в любом экономическом цикле наступает период, когда процентные ставки падают до самого низкого уровня. Долги при этом наращиваются, а стоимость активов возрастает. После этого начинается ужесточение монетарной политики, вследствие чего спрос падает и экономика приходит в состояние депрессии, передает издание "Известия". Не исключено, что именно это случится в ближайшие два года.

По словам Далио, ситуация, сложившаяся в мире в настоящий момент, очень напоминает времена начала Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы прошлого века.