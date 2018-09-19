Кабмин предлагает повысить МРОТ

Правительство РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда. В документе, подготовленном кабмином, рекомендуется с 1 января будущего года установить МРОТ в размере 11280 рублей в месяц.

Предложенная в бумагах сумма, согласно последним данным, достигает 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. Как уточняет в среду, 19 сентября, РИА "Новости", рост МРОТ в таком случае составит 1,048 процента.

Напомним, последний раз минимальный размер оплаты труда в России был повышен в мае 2018 года. Тогда этот показатель достиг 11163 рубля в месяц и сравнялся с прожиточным минимумом.