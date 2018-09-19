Кудрин сообщил, кто больше потеряет от торговой войны США и Китая
19 сентября 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Счетной палаты Российской Федерации, бывший министр финансов Алексей Кудрин в среду, 19 сентября, сообщил, кто больше пострадает в торговой войне Соединенных Штатов Америки против Китая.
По мнению Кудрина, торговая война расшатывает систему ВТО и приводит к недоверию инвесторов. При этом экономика КНР не сильно пострадает от повышения пошлин, а потеряет от этого процесса лишь американская экономика, написал глава Счетной палаты РФ на своей страничке в социальной сети Twitter.
Напомним, торговая война между США и Китаем началась этим летом. 6 июля начали действовать взаимные повышенные таможенные пошлины между двумя странами. 17 сентября американский лидер объявил об очередном введении пошлин в размере 10 процентов на товары из КНР. С 1 января будущего года тарифы поднимутся до 25 процентов.
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