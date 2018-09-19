В России стало меньше бедных?

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2018 года снизилась на 1.4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Число россиян, чей доход ниже величины прожиточного минимума, составило 18.8 млн человек. Отмечается, что это на 2 млн человек меньше чем в первом квартале текущего года.

Это означает, что количество бедных россиян, согласно статистике, сейчас составляет 12.8% от общей численности населения страны против 13,8% за аналогичный прошлогодний период.