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В России стало меньше бедных?
19 сентября 2018, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2018 года снизилась на 1.4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Число россиян, чей доход ниже величины прожиточного минимума, составило 18.8 млн человек. Отмечается, что это на 2 млн человек меньше чем в первом квартале текущего года.
Это означает, что количество бедных россиян, согласно статистике, сейчас составляет 12.8% от общей численности населения страны против 13,8% за аналогичный прошлогодний период.
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