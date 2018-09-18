Медведев призвал не допустить резкого роста цен на топливо‍

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по стимулированию добычи нефти, на котором призвал не допустить повторения весенней ситуации с ростом цен на топливо. Как сказал глава правительства, необходимо жестко контролировать ситуацию на топливном рынке.

По словам Дмитрия Медведева, если динамика цен станет неконтролируемой, властям придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. Он подчеркнул, что в этом году лимит повышения цен уже выбран. Напомним, резкий рост цен на бензин и дизтопливо произошел в апреле – мае текущего года.

По данным экспертов, с начала года бензин марки Аи-92 подорожал в среднем на 8% до 41,66 рублей за литр, цена за литр бензина марки Аи-95 повысилась на 7% до 44,46 рублей. Цены на дизельное топливо выросли на 14% до 44,39 рублей.