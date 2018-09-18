Путин отдал Чечне целую нефтяную компанию

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100 процентов акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП) Чеченской Республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров почти два года назад попросил главу российскиго государства передать республике нефтяную компанию. Документ опубликован на портале правовой информации.

Подчеркивается, что решение принято по предложению правительств Чечни и России «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром».

Президент поручил правительству за два месяца обеспечить передачу предприятия.

В конце июня 2016 года премьер Дмитрий Медведев исключил ЧНХП из прогнозного плана приватизации на 2014-2016 годы, что фактически стало началом процесса передачи.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит 1113 нефтяных и газовых скважин, участки площадью 11,6 тысячи гектаров, два НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы и более 500 километров трубопроводов.