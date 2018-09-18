Минфин РФ: Никто не предлагает запрет на хождение доллара

Министерство финансов России поддержало план по дедолларизации экономики. Но, как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, "никто не предлагает запрет на хождение доллара". По словам Моисеева, "доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - сообщает РИА Новости. Песков об отказе от доллара: "Спасайся, кто может"

О плане от отказа от доллара рассказал во Владивостоке во время Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ВТБ Андрей Костин, - пишут "Известия". В качестве одного из направлений деятельности банкиром был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Костин предложил полноценный план отказа России от доллара. Как он полагает, достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию национальной валюты Соединенных Штатов.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев добавил, что расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что действия американских властей расшатывают доверие к доллару как к резервной валюте у государств по всему миру.