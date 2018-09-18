Эксперт считает, что необходимо пересмотреть льготы для нефтяников

Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что правительство собирается пересмотреть существующие льготы для российских нефтяников с учетом месторождений до 2019 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что необходимость пересмотреть льготы для нефтяников появилась уже давно, сообщает НСН.

«Инвентаризация льгот действительно назрела, потому что у нас настолько много всяких исключений и дополнений в законах, что нефтегазовую отрасль нужно регулировать отдельным энергетическим кодексом. В другие кодексы это просто уже не влезает», — заявил эксперт.