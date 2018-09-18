//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Надежду Бабкину подвергли критике за новый образ и "застывшее" лицо
- Петросян оставит Степаненко без воды?
- Юлия Ковальчук заявила, что мужчины от "хороших женщин" просто так не уходят
- Алла Пугачева и Максим Галкин сделали близнецам необычный подарок на пятилетие
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Эксперт считает, что необходимо пересмотреть льготы для нефтяников
18 сентября 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что правительство собирается пересмотреть существующие льготы для российских нефтяников с учетом месторождений до 2019 года.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что необходимость пересмотреть льготы для нефтяников появилась уже давно, сообщает НСН.
«Инвентаризация льгот действительно назрела, потому что у нас настолько много всяких исключений и дополнений в законах, что нефтегазовую отрасль нужно регулировать отдельным энергетическим кодексом. В другие кодексы это просто уже не влезает», — заявил эксперт.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20
//В мире
Минобороны: российский Ил-20 был сбит в Сирии по вине Израиля
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Посол Израиля в Москве вызван в Министерство иностранных дел
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Теннисистка Мария Шарапова может завершить карьеру в следующем году
//Общество
СБУ проводит карательные операции в прифронтовых территориях
//Новости партнеров
//В мире
Видео: бывший сотрудник СБУ рассказал властям ДНР о подготовке терактов
//В мире
//Общество
23-летняя российская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
//В мире
//Новости СМИ2
Эксперт считает, что необходимо пересмотреть льготы для нефтяников
//Общество
Общество созидания против общества потребления
//В мире
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Экономист заявил, что «легкие деньги» смогут мотивировать лишь единицы граждан
Юлия Ковальчук заявила, что мужчины от "хороших женщин" просто так не уходят
//Криминал
//В мире
Джабаров: Современная дипломатия потеряла культуру
//В мире
//В мире
Эксперт: Россияне не будут ездить в Солсбери после Петрова и Боширова
Алла Пугачева и Максим Галкин сделали близнецам необычный подарок на пятилетие
//Общество
//Общество
//В мире
Китай намерен принять ответные на решение США о новых пошлинах
//В мире
Франция отрицает причастность к исчезновению самолета Ил-20 в Сирии
//Общество
Военнослужащих армии ДНР возмутили откровения военкора Пегова