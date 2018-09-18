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И ничего кроме мороженого в мороженое не кладите...

18 сентября 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

И ничего кроме мороженого в мороженое не кладите...

Министерство финансов Российской Федерации предложило Европейской экономической комиссии в ускоренном порядке внести поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".  

По-просту говоря, наш финансовый регулятор предлагает называть продукты своими именами, если они содержат менее 50% молочных жиров и на эту же долю состоят из растительных заменителей. То есть на прилавках могут появиться заменители молока, сыра, творога и пр.

В итоге выиграет потребитель, который будет знать всю правду о покупаемых продуктах, на упаковках будет крупно написано "заменитель", прекратится надувательство российского потребителя. В ЕЭК, естественно, не спешат с принятием такого решения.

Эксперты, несмотря на нежелание Минфина не проводить общественные слушания и обсуждения, всё-таки начали высказывать доводы "за" и "против". Одним из них является отсутствие двусмысленной грани о 50 процентах заменителей. К примеру, производитель укажет, что использовал 49,5% растительных жиров и проскочит этот барьер.

Другой довод - очередное подорожание молочной продукции и её производных после такой маркировки. Руководствуясь элементарной логикой, сыр должен состоять из сыра, молоко из молока, творог из творога и никаких ни 50, ни 30, ни 20 процентов заменителей там быть не должно. Иначе это не натуральный продукт, а заменитель.

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