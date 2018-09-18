Силуанов прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 7.5%. О влиянии решения на финансовый рынок он сообщил журналистам.

На финансовый рынок решение Банка России о повышении ключевой ставки с 7.25% до 7.5% должно повлиять положительно, считает министр финансов, передает Экономика Сегодня.

Он обратил внимание на нестабильность валютных рынков развивающихся стран. Ожидание санкций против РФ также влияет на ситуацию, поэтому решение объективное, заявил он.

По его словам, «действие было правильное, а реакция рынка последовала такая, какая есть». Силуанов заявил, что Минфин будет выходить на рынок с заимствованиями только при благоприятных условиях.

Напомним, ранее, 14 сентября 2018 года, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7.5% годовых.