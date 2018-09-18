«Газпром» почти договорился о поставках в КНР газа по «западному» маршруту

В переговорах «Газпрома» c Китаем о поставках газа по «западному маршруту» остался последний вопрос, сообщил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

«Остался последний вопрос - это цена», - заявил корреспондентам глава «Газпрома», комментируя ход переговоров по контракту на поставку газа в КНР, передает ТАСС.

Заявление Миллера прозвучало после того, как они с вице-премьером Государственного Совета КНР Хань Чжэн обсудили в Москве проект поставок газа с Дальнего Востока России и интенсификацию переговоров.

Отметим, соглашение между «Газпромом» и китайской компанией CNPC об основных условиях поставок российского газа уже подписано. Речь идет о 30 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.