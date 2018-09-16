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Объемы заготовки древесины в РФ в первом полугодии выросли на 9%
16 сентября 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
По итогам I полугодия объем заготовки древесины в России составил около 115,4 млн куб.м, что на 9% больше в годовом выражении. Об этом в воскресенье рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик.
По словам Валентика, рост показателей в этой сфере стабильно продолжается уже пятый год подряд и связан с принятием норм лесного законодательства, передает ТАСС.
С момента введения в действие электронной системы учета сделок с древесиной программа зафиксировала более 1,8 миллиона деклараций. По мнению главы ведомства, это сделало рынок более прозрачным.
Также он подчеркнул, что впервые в современной истории России, экспорт продукции первичного лесопиления по объему превысил экспорт необработанной древесины в виде бревен.
Напомним, сегодня работники и ветераны лесной отрасли отмечают профессиональный праздник. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к ним с поздравительной телеграммой.
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