Объемы заготовки древесины в РФ в первом полугодии выросли на 9%‍

По итогам I полугодия объем заготовки древесины в России составил около 115,4 млн куб.м, что на 9% больше в годовом выражении. Об этом в воскресенье рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик.

По словам Валентика, рост показателей в этой сфере стабильно продолжается уже пятый год подряд и связан с принятием норм лесного законодательства, передает ТАСС.

С момента введения в действие электронной системы учета сделок с древесиной программа зафиксировала более 1,8 миллиона деклараций. По мнению главы ведомства, это сделало рынок более прозрачным.

Также он подчеркнул, что впервые в современной истории России, экспорт продукции первичного лесопиления по объему превысил экспорт необработанной древесины в виде бревен.

Напомним, сегодня работники и ветераны лесной отрасли отмечают профессиональный праздник. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к ним с поздравительной телеграммой.