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ЦБ оценил вклад повышения пенсионного возраста в рост ВВП
15 сентября 2018, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в увеличение темпа прироста ВВП. Об этом говорится в докладе Центрального банка России на тему денежно-кредитной политики.
По предварительной оценке, в связи с пенсионной реформой, темпы прироста ВВП составят около 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 годах.
При анализе Банк России учитывал возрастную структуру населения, текущую долю работающих пенсионеров и динамику производительности труда сотрудников разных возрастов.
Центробанк подчеркивает, что изменения в пенсионном законодательстве приведут к тому, что число занятых в экономике российских граждан будет ежегодно увеличиваться.
Реформа окажет сглаживающее влияние на потенциальные риски со стороны роста зарплаты. Без нее дефицит кадров мог привести к опережающему росту зарплат по отношению к росту производительности труда.
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