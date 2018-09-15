ЦБ оценил вклад повышения пенсионного возраста в рост ВВП‍

Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в увеличение темпа прироста ВВП. Об этом говорится в докладе Центрального банка России на тему денежно-кредитной политики.

По предварительной оценке, в связи с пенсионной реформой, темпы прироста ВВП составят около 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 годах.

При анализе Банк России учитывал возрастную структуру населения, текущую долю работающих пенсионеров и динамику производительности труда сотрудников разных возрастов.

Центробанк подчеркивает, что изменения в пенсионном законодательстве приведут к тому, что число занятых в экономике российских граждан будет ежегодно увеличиваться.

Реформа окажет сглаживающее влияние на потенциальные риски со стороны роста зарплаты. Без нее дефицит кадров мог привести к опережающему росту зарплат по отношению к росту производительности труда.