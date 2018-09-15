Китайские банки присоединились к санкциям против России

Часть китайских банков присоединилась к санкциям против России. Они начали отказывать в проведении транзакций с участием российских компаний из-за решений США и Евросоюза.

Как заявил глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов, коммерческие банки Китая отказываются обслуживать платежи российских клиентов. Они ссылаются на санкции стран ЕС и США и даже не готовы работать с теми компаниями и лицами, которые не внесены в соответствующие санкционные списки. Он связал эту реакцию финансовых учреждений КНР "расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ".

Решить эту проблему Владимир Данилов предлагает усилением разъяснительной работы с китайскими бизнесменами, рассказав им, что они не так поняли суть санкций США и ЕС в отношении России, пишет ruposters.ru.