Американский экономист не исключил повторения мирового кризиса

Ведущий экономист американского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд не исключил, что мировой финансовый кризис может повториться. Предыдущий кризис был в 2008 году.

Эксперт отметил, что ситуация может возникнуть вновь из-за раздутого суверенного и корпоративного долга, недоверия инвесторов, а также новых компаний, которые владеют принципами работы "медвежьего" рынка.

МакДоналд подчеркнул, что мир может увидеть очередную волну банкротства ипотечных банков. Кроме того, по его словам, в настоящий момент критическая масса долговой нагрузки продолжает расти и этот процесс остановить нельзя.

Экономист полагает, что следующий кризис, вероятно, будет связан с небанковскими финансовыми организациями, а также новыми технологиями, передает РИА "Новости".