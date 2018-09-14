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Украина выиграла апелляцию по долгу на 3 млрд долларов перед РФ
14 сентября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 14 сентября, стало известно, что Украина выиграла в суде Лондона апелляцию по долгу перед Россией в размере 3 млрд долларов.. Суд постановил провести новое слушание по этому делу.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня отметил, что подобное решение суда откладывает урегулирование данного спора, передает РИА "Новости".
Напомним, в 2013 году Россия выкупила украинские евробонды на сумму три млрд долларов на нерыночных условиях. Киев обслуживал долг до конца 2015 года, но впоследствии допустил по этим облигациям дефолт. Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и выиграл его, вследствие чего Украина была обязана выплатить российской стороне 3 млрд долларов, 75 млн долларов в счет неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.
Киев позже обжаловал соответствующее решение в апелляционном суде.
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