Шведский суд разрешил арест активов «Газпрома»

Апелляционный суд Швеции накануне отменил постановление о блокировке попыток украинской компании "Нафтогаз" арестовать активы российского "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщило Reuters. "Нафтогаз" пытается взыскать с "Газпрома" около 2,6 миллиарда долларов в рамках споров об условиях коммерческих контрактов.

Речь идет о недопоставке объемов по транзиту. В начале лета в "Нафтогазе" заявили, что будут взыскивать штраф через арест газпромовских активов в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

Как отмечается в обосновании к решению суда, предварительные решения о приостановке исполнительных действий отменяются, так как причин, по которым они были принято, более не существует.