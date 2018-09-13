Курс рубля резко упал после заявления США о "жестких санкциях"
13 сентября 2018, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Курс рубля резко упал к основным резервным валютам на вечерних торгах Московской биржи после заявлений о подготовке США "жесткого" пакета санкций, связанного с делом об отравлении Скрипалей.
Доллар стал дороже на 42 копеек до 68,53 рублей, евро торговался на отметке 80,02 рубля, прибавив 46 копеек.При этом к 17.00 обороты по паре рубль/доллар резко поднялись до 73,48 млрд рублей, передают "Ведомости".
Правда, цена валюты быстро вернулась к прежним значениям.
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