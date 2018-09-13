Курс рубля резко упал к основным резервным валютам на вечерних торгах Московской биржи после заявлений о подготовке США "жесткого" пакета санкций, связанного с делом об отравлении Скрипалей. Госдеп назвал условия для отмены второго пакета санкций по делу Скрипалей

Доллар стал дороже на 42 копеек до 68,53 рублей, евро торговался на отметке 80,02 рубля, прибавив 46 копеек.При этом к 17.00 обороты по паре рубль/доллар резко поднялись до 73,48 млрд рублей, передают "Ведомости".

Правда, цена валюты быстро вернулась к прежним значениям.