Борис Дубровский позитивно оценил работу промышленных кластеров

Глава Южного Урала Борис Дубровский в ходе посещения Еманжелинска прибыл на производственную компанию «Ходовые системы», которая входит в Южно-Уральский промышленный кластер. Специалисты производят здесь детали и узлы дорожных, строительных и сельскохозмашин.

Борис Дубровский отметил, что на предприятии трудятся порядка 400 человек, а прибыль расценивается на уровне около миллиарда рублей ежегодно. Он поделился мнением, что данный подход очень эффективен и полезен для развития как территории, так и всего Южного Урала, и подобные кластеры ждет большое будущее.

- Небольшие компании более мобильны, быстро реагируют на изменение спроса, при этом имеют высокую производительность труда, у них ниже издержки, - подчеркнул глава региона. - Южноуральский промышленный кластер объединяет производство и науку – это тоже плюс.

Напомним, что именно такую задачу – организовать промышленные кластеры и индустриальные парки – ставил Борис Дубровский. Отметим, что этот кластер был создан осенью минувшего года, и в этом году получил все необходимые сертификаты соответствия. Это значит, что на Южном Урале работают уже два сертифицированных объединения промышленников.



- Мы гордимся своим индустриальным наследием, но время требует новых подходов, подчеркнул Борис Дубровский. – На Южном Урале сильна школа инженеров, которые предлагают уникальные технические решения. Во всем мире идет тенденция объединения производств, это позволяет стать более гибкими к изменяющимся условиям спроса и уверенно выходить на новые рынки. А мы им помогаем.