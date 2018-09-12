Шведские экологи подали иск против "Северного потока - 2"
12 сентября 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала иск против строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Швеции. Ранее аналогичный иск был подан активистами в Финляндии.
Активисты требуют остановки строительства 510-километрового участка трубопровода, так как считают, что документы на строительство не являются полными и точными, они не учитывают влияние сооружения трубопровода на дикую природу Балтийского моря.
Строительство газопровода в Швеции включает в себя детонирование бомб, сохранившихся на морском дне после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.
Со своей стороны, пишет Reuters, компания Nord Stream 2 - оператор проекта - заявила, что ране уже рассмотрела и ответила на все вопросы, поставленные перед ним Агентством по охране окружающей среды Швеции.
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