Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала иск против строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Швеции. Ранее аналогичный иск был подан активистами в Финляндии. Посол Швеции опроверг возможность остановки «Северного потока-2»

Активисты требуют остановки строительства 510-километрового участка трубопровода, так как считают, что документы на строительство не являются полными и точными, они не учитывают влияние сооружения трубопровода на дикую природу Балтийского моря.

Строительство газопровода в Швеции включает в себя детонирование бомб, сохранившихся на морском дне после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.

Со своей стороны, пишет Reuters, компания Nord Stream 2 - оператор проекта - заявила, что ране уже рассмотрела и ответила на все вопросы, поставленные перед ним Агентством по охране окружающей среды Швеции.