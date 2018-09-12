В Госдуме рассказали о поправках к проекту о пенсиях

Около 150 поправок в правительственный проект об изменениях пенсионного законодательства поступило в комитет Госдумы по труду и соцполитике, сообщил руководитель комитета Ярослав Нилов. Обнародованы все предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

Предложения поступают от представителей общественных организаций, других институтов гражданского общества, от депутатов. Из регионов поправок не поступало. Нилов напомнил, что срок внесения поправок закончится 24 сентября, после чего комитет приступит к работе по законопроекту.