Заводы под угрозой

В американской газете The New York Times вышла статья, подробно рассказывающая о том, как агенты ФБР пытались завербовать несколько российских олигархов, близких к Кремлю.

В частности, с 2014 по 2016 год Министерство юстиции США и входящее в его состав Федеральное бюро расследований «обрабатывали» Олега Дерипаску, предлагая ему роль информатора американского правительства за определенные привилегии. «Приманка» для российского бизнесмена была, на первый взгляд, беспроигрышная - беспроблемное получение визы в Штаты и послабления для работы его компаний (первые западные санкции против России на тот момент уже действовали). Однако усилия агентов не увенчались успехом. Этого американское правительство ему, по всей видимости, простить не смогло.

Как пишет The New York Times, от Олега Дерипаски ФБР рассчитывало получать информацию, касающуюся российской организованной преступности и предположительного вмешательства России в выборы в США. Об этом, по информации издания, рассказали бывшие и действующие чиновники США, а также помощники Дерипаски. Однажды агенты ФБР без всяких предупреждений явились в дом российского бизнесмена в Нью-Йорке и стали расспрашивать его о том, мог ли Пол Манафорт, его бывший деловой партнер, а позже ставший главой предвыборного штаба Дональда Трампа, быть связующим звеном между предвыборным штабом и Кремлем.

По словам американских чиновников, эта попытка завербовать Дерипаску была лишь одним из этапов масштабной программы американцев, направленной на оценку вероятности налаживания сотрудничества с примерно полудюжиной богатейших россиян, которые связаны с президентом Путиным.

Когда стало ясно, что Дерипаска не станет помогать американцам, чиновники, курирующие программу вербовки, начали придумывать, как его за это наказать, и стали собирать на него компрометирующие досье.

В апреле этого года Министерство финансов США объявило, что Олег Дерипаска, владеющий одним из крупнейших в мире предприятий по производству алюминия - Русал и другими активами, нажил свое состояние благодаря якобы «враждебным действиям» России в мире. Это стало одним из поводов для введения санкций против алюминиевого гиганта и самого бизнесмена. Санкции против Русала, ЭН+ и ГАЗа означают, что резидентам США запрещено вести бизнес с этими компаниями, которым также закрывался доступ к финансовой системе страны. От работы с Русалом - крупным экспортером алюминия - отказались многие трейдеры и партнеры. Но этого было мало: летом США ввели пошлины на экспорт металлов, после чего акции российской компании серьезно рухнули.

По компаниям Олега Дерипаски Русал, ЭН+ и Группе ГАЗ в этом году был нанесен самый жестокий санкционный удар. Однако такое наказание за непослушание для Дерипаски вышло далеко за границы личной мести: вместе с ним могут пострадать тысячи простых сотрудников его компаний, а вместе с ними их семьи, дети.

Всего работы могут лишиться так же 200 тыс. человек - примерно столько людей работает на предприятиях Дерипаски не только по всей России, но и в других странах. Многие предприятия являются градообразующими, на них работает большая часть трудоспособного населения городов.