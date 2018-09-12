Волгоград

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

В Киеве огласили планы по убийству ополченцев после захвата Украиной Донбасса
2

Появился прогноз ученика Павла Глобы об оккупации Украиной европейской части РФ
3

После взлома своих страниц Бабченко попросил защиты у России
4

В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?
5

Представлен сценарий сдачи ВСУ части Донбасса ради сохранения власти Порошенко

//Экономика 13+

Заводы под угрозой

12 сентября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В американской газете The New York Times вышла статья, подробно рассказывающая о том, как агенты ФБР пытались завербовать несколько российских олигархов, близких к Кремлю.

В частности, с 2014 по 2016 год Министерство юстиции США и входящее в его состав Федеральное бюро расследований «обрабатывали» Олега Дерипаску, предлагая ему роль информатора американского правительства за определенные привилегии. «Приманка» для российского бизнесмена была, на первый взгляд, беспроигрышная - беспроблемное получение визы в Штаты и послабления для работы его компаний (первые западные санкции против России на тот момент уже действовали). Однако усилия агентов не увенчались успехом. Этого американское правительство ему, по всей видимости, простить не смогло.

Как пишет The New York Times, от Олега Дерипаски ФБР рассчитывало получать информацию, касающуюся российской организованной преступности и предположительного вмешательства России в выборы в США. Об этом, по информации издания, рассказали бывшие и действующие чиновники США, а также помощники Дерипаски. Однажды агенты ФБР без всяких предупреждений явились в дом российского бизнесмена в Нью-Йорке и стали расспрашивать его о том, мог ли Пол Манафорт, его бывший деловой партнер, а позже ставший главой предвыборного штаба Дональда Трампа, быть связующим звеном между предвыборным штабом и Кремлем.

По словам американских чиновников, эта попытка завербовать Дерипаску была лишь одним из этапов масштабной программы американцев, направленной на оценку вероятности налаживания сотрудничества с примерно полудюжиной богатейших россиян, которые связаны с президентом Путиным.

Когда стало ясно, что Дерипаска не станет помогать американцам, чиновники, курирующие программу вербовки, начали придумывать, как его за это наказать, и стали собирать на него компрометирующие досье.

В апреле этого года Министерство финансов США объявило, что Олег Дерипаска, владеющий одним из крупнейших в мире предприятий по производству алюминия - Русал и другими активами, нажил свое состояние благодаря якобы «враждебным действиям» России в мире. Это стало одним из поводов для введения санкций против алюминиевого гиганта и самого бизнесмена. Санкции против Русала, ЭН+ и ГАЗа означают, что резидентам США запрещено вести бизнес с этими компаниями, которым также закрывался доступ к финансовой системе страны. От работы с Русалом - крупным экспортером алюминия - отказались многие трейдеры и партнеры. Но этого было мало: летом США ввели пошлины на экспорт металлов, после чего акции российской компании серьезно рухнули.

По компаниям Олега Дерипаски Русал, ЭН+ и Группе ГАЗ в этом году был нанесен самый жестокий санкционный удар. Однако такое наказание за непослушание для Дерипаски вышло далеко за границы личной мести: вместе с ним могут пострадать тысячи простых сотрудников его компаний, а вместе с ними их семьи, дети.

Всего работы могут лишиться так же 200 тыс. человек - примерно столько людей работает на предприятиях Дерипаски не только по всей России, но и в других странах. Многие предприятия являются градообразующими, на них работает большая часть трудоспособного населения городов.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Ненародные избранники

Ненародные избранники 13:28

Словосочетание «народный избранник» всегда было синонимом слова «депутат». Однако нынешние реалии таковы, что употреблять его дальше в этом значении становится неуместным. Волгоград выбрал «Единую Россию» - партию, продвигающую самую непопулярную и ненародную пенсионную реформу? >>

Волгоград пассионарный 13:28

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие во втором в этом году конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. >>

Померили силу 13:27

Есть разные измерения активности и жизнеспособности бизнеса, Кто-то меряет оборотами, кто-то – перечисляемыми налогами, кто-то социальной активностью. У маркетологов медиагруппы ПРЕМИЯ основной критерий – ценность бренда. С 2009 года они проводят исследование и определяют десятку самых популярных волгоградских брендов. >>
Гоголь, сны Веры Павловны и другие интриги волгоградских театров

Гоголь, сны Веры Павловны и другие интриги волгоградских театров 12:53

Вот и лето прошло. А это значит, что новый сезон открывают театры. Как старейшие коллективы, так и труппы из новой волгоградской истории. >>

Заводы под угрозой 12:52

В американской газете The New York Times вышла статья, подробно рассказывающая о том, как агенты ФБР пытались завербовать несколько российских олигархов, близких к Кремлю. >>
Школа социального проектирования объявила набор

Школа социального проектирования объявила набор 09.09 21:40

Центр социальных программ объявляет о начале нового набора учащихся на образовательный онлайн-курс «Школа социального проектирования» в рамках программы «Школа городских изменений». >>

//Новости МирТесен



Служить! К ноге! Молодец!

Служить! К ноге! Молодец! 06.09 12:39

Очередные награды ищут в Волгограде своих героев. Администрация Волгоградской области объявила госзакупку на изготовление нагрудных знаков «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области». Наградить планируют 30080 человек, и на это предполагается потратить 4,5 миллиона рублей. >>
Человек-Волгоград - крутой парень

Человек-Волгоград - крутой парень 05.09 15:52

Екатеринбургская художница, известная под псевдонимом MagnieMakoyana, придумала рисовать города России в образе человека. В её рисунках представлены восемнадцать городов в стиле героев аниме. Увидевшие портрет Волгограда говорят, что в такого можно влюбиться с первого взгляда. >>
Командовал Нэйерс, принимал Жуков

Командовал Нэйерс, принимал Жуков 05.09 15:51

О Параде Победы в Москве, прошедшем после разгрома фашистов во Второй мировой войне известно многим, а вот об этом параде в Берлине знают и помнят разве что специалисты. Хотя это было грандиозное событие мирового масштаба, достойное главных страниц истории. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Была бы охота – и найдётся работа 05.09 13:57

В волгоградском Центре занятости прошла первая столь масштабная ярмарка вакансий, посвящённая людям с ограниченными возможностями. Участниками мероприятия стали 30 компаний-работодателей и более ста соискателей. >>

«Внимание, железнодорожный переезд!» 05.09 13:57

В профилактической акции «Внимание, железнодорожный переезд!» приняли участие более 230 волгоградских автолюбителей. >>

«Город на колесах» рассказал о профессиях 05.09 13:57

Более 200 юных волгоградцев приняли участие в новом экскурсионно-познавательном проекте «Город профессий на колесах». >>

//Новости Redtram

Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублей 05.09 12:00

По данным Волгоградского отделения Фонда социального страхования работодатели региона не доплатили взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на сумму 229 млн рублей. >>
Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области

Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области 05.09 12:00

«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом 28 населенных пунктов Волгоградской области в 2018 году. >>

В День города электрички дополнительно остановятся на Мамаевом кургане 31.08 17:19

Городские электрички будут делать дополнительные остановки на о.п. Мамаев Курган 1 и 2 сентября в Волгограде. >>

//Новости ADWILE

2 сентября на детской железной дороге дополнительные рейсы 31.08 17:18

2 сентября 2018 года поезда Приволжской детской железной дороги совершат дополнительные рейсы в 19:30, 20:30 и в 21:30. >>

Зовут на митинг 29.08 16:21

Очередные митинги против повышения пенсионного возраста проведут коммунисты Волгограда и Волжского. >>
В День знаний начинает действовать скидка на билеты в электричках

В День знаний начинает действовать скидка на билеты в электричках 29.08 16:20

Для студентов и школьников на проезд в пригородных поездах Волгоградского региона начинает действовать 50% скидка с 1 сентября >>
Ярмарка вакансий - новые жизненные перспективы

Ярмарка вакансий - новые жизненные перспективы 29.08 16:07

В Центре занятости населения города Волгограда состоялась ярмарка вакансий, собравшая заинтересованных волгоградцев. С предложениями работы выступил один из крупных городских работодателей – Хлебозавод №5. >>
Болеть! И тогда «кожаный» станет «золотым»

Болеть! И тогда «кожаный» станет «золотым» 29.08 16:06

«А знаешь, всё ещё будет!» - верят болельщики «Ротора», ведь не зря же домашние матчи команды собирают 30 тысяч человек на трибунах. Ничего, ничего, ничего, что в этот раз снова проиграли, достойная смена уже близко, надо только не забывать «поливать» её, и результат обязательно будет. >>

Налоговые льготы получили 17 волгоградских компаний 29.08 16:05

Сумма региональных налоговых льгот компаниям-инвесторам, работающим на территории Волгоградской области, по итогам 2017 года составила 1,1 миллиарда рублей. Это на 58,6% больше по сравнению с 2016-м. >>

//Новости партнеров

Сроки работ на волгоградской набережной продлеваются 29.08 16:04

Никогда такого не было, и вот опять. Проводя очередную инспекцию центральной набережной Волгограда, губернатор Андрей Бочаров объявил, что её реконструкция потребует больше времени, чем планировалось в начале. >>
Праздник с колёс

Праздник с колёс 28.08 11:51

Малое совершеннолетие празднует волгоградский филиал транспортной компании «Байкал Сервис». В 14 лет в современной действительности человеку положено получать паспорт. А компании – авторитет надежного партнера. >>

Жители Волгоградской области получили 190 тысяч госуслуг 23.08 15:24

С начала года Волгоградским отделением Фонда социального страхования оказано 190 тысяч государственных услуг, из них 115747 в электронном виде, что составляет 61% от общего их количества. >>

Акция «Памятный гудок» пройдет 23 августа в Волгограде 22.08 14:57

23 августа 2018 года в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги пройдет акция "Памятный гудок", в память о тысячах мирных жителей, погибших во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года. >>
При попытке захвата власти начать кампанию гражданского неповиновения

При попытке захвата власти начать кампанию гражданского неповиновения 22.08 14:56

Основные события 27-летней давности, в очередной раз перевернувшие страну, происходили в Москве. Но утверждение, что в регионе в те августовские дни ничего не происходило, не соответствует действительности. О реакции верхушки областных властей и волгоградцев на ГКЧП рассказал профессор Александр МОРОЗОВ. >>
Открыт шестой "Читай-город"

Открыт шестой "Читай-город" 22.08 14:54

Хорошей новостью для волгоградских книголюбов стало начало работы шестого по счету книжного магазина известной федеральной сети «Читай-город». Он расположился на улице Землячки в ТРЦ «Комсомолл». >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры