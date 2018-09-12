Южный Урал включился в борьбу за федеральные средства

В Госдуме России стартовала осенняя сессия парламента, где будет принят главный документ на следующий год – бюджет страны. Южный Урал включился в борьбу за эти средства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что бюджет России на следующий год должен решать все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию (1 марта 2018 года) и «майские» указы.

Следовательно, в главном финансовом документе должны быть прописаны возросшие расходы на медицину, науку и образование, а также на сохранение всех социальных гарантий, в том числе и для пенсионеров.

Как добавил главный лоббист, депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, в 2019 году Южный Урал всерьез рассчитывает на рост субсидий из бюджета страны. Он напомнил, что за минувшие несколько лет благодаря инициативе губернатора Бориса Дубровского в регион активно привлекались деньги на ремонт дорог, благоустройство и другие цели, и в следующем году есть повод рассчитывать на рост этой суммы.

- Уже в сентябре в профильных комитетах стартует нулевое чтение бюджета, - уточнил Владимир Бурматов. - Нашей задачей будет сделать все возможное для того, чтобы Южный Урал получил как можно больше денег на решение приоритетных задач.

Добавим, что проект бюджета должен быть внесен правительством страны до 1 октября текущего года.