Бизнесмен из Китая будет продавать на родине товары Южного Урала

Первый предприниматель из китайской провинции Хэйлунцзян получил официальную доверенность на продвижение товаров и услуг Южного Урала от УЮТПП.

Бизнесмена Хуана Сэню порекомендовали в правительстве Китая. Сейчас ЮУТПП готовит полную базу товаров и услуг Челябинской области, отметил первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.

Добавим, что по сравнению с позапрошлым годом товарооборот между Южным Уралом и Китаем вырос в полтора раза и составил полмиллиона долларов.