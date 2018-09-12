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Бизнесмен из Китая будет продавать на родине товары Южного Урала
12 сентября 2018, 11:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Первый предприниматель из китайской провинции Хэйлунцзян получил официальную доверенность на продвижение товаров и услуг Южного Урала от УЮТПП.
Бизнесмена Хуана Сэню порекомендовали в правительстве Китая. Сейчас ЮУТПП готовит полную базу товаров и услуг Челябинской области, отметил первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.
Добавим, что по сравнению с позапрошлым годом товарооборот между Южным Уралом и Китаем вырос в полтора раза и составил полмиллиона долларов.
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