"Валютный навес" прогибает рубль

Стремительное падение курса российского рубля по отношению к другим мировым валютам вызывает беспокойство у простых граждан, но отнюдь не у финансовых менеджеров страны, которые абсолютно спокойно советуют россиянам не нервничать, а покупать рубли.



По мнению аналитиков, такая уверенность и министра экономического развития и министра финансов базируется на профиците бюджета, относительно низкой инфляции и высокой стоимости нефти. Однако в карманах у граждан от этого денег не прибавилось, и цены в магазинах не снизились, наоборот, импорт на фоне высокого курса доллара только дорожает.



Одними только экономическими санкциями против России не объяснить такое падение рубля, а также отток из страны капитала, который увеличился по сравнению с прошлым годом почти в три раза и составил 26 млрд долл. Государство в лице Минфина также отказалось размещать облигации федерального займа на фоне неблагоприятной конъюнктуры. Всё это говорит о том, что в королевстве не всё так благополучно. Конечно, на фоне экономических кризисов в Турции, Аргентине, ЮАР, Бразилии российский рубль вполне себе. Но не так, как хотелось бы.



Некоторые финансовые аналитики объясняют нынешнюю ситуацию и бесконечный кризис, от которого люди уже устали, нежеланием властей страны возвращать в Россию выручку от продажи нефти. Однако по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, над валютным рынком страны создаётся некий "валютный навес", который постепенно приведёт к равновесию национальной валюты. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, ситуация с курсом рубля не требует экстраординарных мер. Этим он фактически сказал, что валютную выручку российских экспортёров власти регулировать не будут.



Не хотелось бы, чтобы этот "валютный навес" в очередной раз обвалился на простых людей, которые и без того натерпелись со всякими там пенсионными реформами.



