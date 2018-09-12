Белоусов объяснил, почему в России жулики чувствуют себя комфортно

Помощник президента РФ Андрей Белоусов высказал мнение, почему в России жулики чувствуют себя комфортно. По словам Белоусова, система контрольно-надзорной деятельности в нашей стране сейчас такова, что жулики чувствуют себя при ней комфортно, а контрольные органы так зарегулированы, что проверяют тех, кто работает "в белую". Орешкин объяснил ослабление рубля и назвал реальный курс нацвалюты

Белоусов, выступая в рамках Восточного экономического форума, обсуждая условия ведения бизнеса в регионах, обратил внимание на проверки бизнеса.

Говоря о контрольно-надзорной деятельности, помощник президента отметил, что при этой "классной" системе "жулики и преступники чувствуют себя комфортно". "Получается так, что мы создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, по которому есть уголовная статья, чувствуют себя комфортнее, с ними ничего нельзя сделать, а легальный предприниматель больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов", — цитирует Белоусова РИА Новости.

По словам Белоусова, кого-то надо контролировать. "Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять", — подчеркнул он.