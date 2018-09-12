Орешкин объяснил ослабление рубля и назвал реальный курс нацвалюты

Ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уверен, что как только отток капитала прекратится, ситуация изменится.

Согласно объяснению министра, равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель находится на отметке около 50 рублей за доллар, - сообщает РИА Новости.

В кулуарах Восточного экономического форума глава МЭР сказал, что "не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар". "Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около 1% ВВП профицит, внешний долг — умеренный", — подчеркнул Орешкин.

Напомним, 11 сентября Центробанк повысил официальный курс доллара на 10 копеек — до 69,97 рубля за доллар, евро — на 72 копейки, до 81,39 рубля за евро. Ранее 10 сентября доллар и евро обновили максимумы 2016 года.