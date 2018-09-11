Посол Швеции опроверг возможность остановки «Северного потока-2»

Выданное Швецией разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» не может быть отозвано на фоне критических заявлений шведских политиков. Об этом заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон. Шведские политики решили бороться против «Северного потока-2»

«Швеция уже выдала разрешение на строительство, и оно не может быть отозвано. Согласно международному праву мы можем только осуждать проект, но требовать его не строить мы не можем. К тому же компании-оператору строительства удалось доказать шведским властям, что экологических повреждений вследствие строительства нет», - заявил шведский посол в России Петер Эриксон.

Ранее представители большинства политических партий Швеции негативно высказались в отношении строительства газопровода «Северный поток-2» и призвали правительство страны отозвать разрешение, сообщает РИА Новости.