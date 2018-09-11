Глава Новосибирской области посетил завод «Искра»

АО «Новосибирский механический завод «Искра» (входит в состав ГК «Ростех») с рабочим визитом посетили врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, вице-губернатор Сергей Сёмка и врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов.

О положении дел на предприятии, а также о планах развития производства рассказал исполнительный директор завода Сергей Кондратьев. В ходе визита делегация посетила участки изготовления капсюлей-детонаторов, ударно-волновой трубки, сборки неэлектрической системы инициирования.

Неэлектрические системы инициирования — одно из основных направлений производства НМЗ «Искра». Это системы инициирования повышенной безопасности, основанные на технологии ударно-волновой трубки и капсюля-детонатора.

Основными потребителями продукции завода на внутреннем рынке являются ПАО ГМК «Норильский никель», АО «Апатит», ООО «Кузбассразрезуголь – Взрывпром».

По экспортным контрактам средства инициирования производства АО «НМЗ «Искра» поставляются в адрес 34 потребителей. В совокупном объёме экспорта завода увеличилась доля Казахстана, Монголии, Киргизии, Армении, Белоруссии, Швейцарии.

Продукция предприятия соответствует европейскому стандарту ВАМ (Германия) и допущена к применению в странах Евросоюза.

Выручка АО «НМЗ «Искра» за восемь месяцев текущего года составила 3 040 357,8 тысяч рублей. Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 5,5%.