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Самозанятых россиян хотят освободить от пенсионных взносов
11 сентября 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что в рамках нового режима для самозанятых налоговая ставка составит 4%. При этом она будет включать взнос по ОМС. Однако правительство не планирует включать в этот режим взносы в Пенсионный фонд.
Мишустин также добавил, что власти пока не планируют требовать от самозанятых россиян обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. «Если он хочет социальную пенсию на 5 лет позже — он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», — подчеркнул он.
Глава Федеральной налоговой службы рассказал, что со всеми министерствами внутри правительства такая инициатива уже согласована, но ещё не оформлена в виде законопроекта, сообщают РИА Новости.
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