Самозанятых россиян хотят освободить от пенсионных взносов

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что в рамках нового режима для самозанятых налоговая ставка составит 4%. При этом она будет включать взнос по ОМС. Однако правительство не планирует включать в этот режим взносы в Пенсионный фонд.

Мишустин также добавил, что власти пока не планируют требовать от самозанятых россиян обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. «Если он хочет социальную пенсию на 5 лет позже — он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», — подчеркнул он.

Глава Федеральной налоговой службы рассказал, что со всеми министерствами внутри правительства такая инициатива уже согласована, но ещё не оформлена в виде законопроекта, сообщают РИА Новости.