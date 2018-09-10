Секретный бюджет России. Что и зачем прячут?

Под грифом секретности скрыта уже почти пятая часть госбюджета РФ. Можно отчасти понять, почему в 2018 г. цензурой замазаны 66% всех госрасходов на национальную оборону и 38% трат на безопасность. Заодно втихую ухитрились засекретить почти 7% трат на экономику, также 30-ю часть расходов на образование и медицину. Апофеозом стремления к скрытности стал сентябрьский поступок Росстата. В сентябре 2018 г. он впервые в истории засекретил почти 5% ВВП. Это ни много ни мало 4,1 трлн рублей. В ноябре 2017 г. указом председателя правительства Дм. Медведева госкорпорациям было внезапно даровано право по собственному усмотрению секретить данные о закупках.



Увы, тенденция всеобщая. «Секретная часть бюджета планомерно разбухает с 2008 года. Сейчас треть из почти пяти десятков различных приложений к бюджету стоят под грифом «Секретно» или «Совершенно секретно». На обсуждение проекта бюджета в Минфине сторонним специалистам стало сложно попасть, вход открыт только экспертам, имеющим доступ к секретной информации», – рассказывают осведомлённые лица.



Как подсчитал Институт экономической политики, за последние несколько лет доля секретных расходов госказны увеличилась почти в 2 раза (с 10,5 до 18%). Поскольку бюджет теперь утверждают трёхлетний, уже сейчас ясно – в следующую трёхлетку уровень закрытости госрасходов подскочит до 25%. Россия станет мировым чемпионом по секретности бюджетных трат.



Для сравнения. В США секретны только 2% федеральных расходов и 8% военных. Конечно, существует знаменитый «чёрный бюджет» ЦРУ, который оценивают в 53 млрд долл., понятно, что многие миллиарды оборонных ассигнований Вашингтон размазывает по гражданским статьям и т.д. И всё же в целом государственные траты там примерно в 10 раз прозрачнее, чем в РФ.



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