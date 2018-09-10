В Челябинске будут делать краны для ремонта железных дорог

В России практически нет кранов, которые могли бы принимать участие в ремонте железных дорог. Такую технику собираются выпускать в Челябинске – глава региона Борис Дубровский поручил специалистам Минэконома Южного Урала проработать вопросы поддержки на уровне области и страны.

На промплощадке ООО «Челябкрансервис», которая расположена в поселке Новосинеглазово, глава региона обсудил перспективы развития данного направления с исполнительным директором ООО «Челябкрансервис» Александром Зеленкиным. Он рассказал, что компания намерена расширять производство кранов грузоподъемностью выше 150 тонн – это как раз та техника, которая и требуется для ремонта путей.

- Поддержка на уровне области и страны поможет челябинским предприятиям ускорить внедрение перспективных разработок в конструкции грузоподъёмных железнодорожных кранов и, как следствие, расширить поставки такого оборудования для железных дорог, в том числе и для высокоскоростных магистралей, - отметил вице-губернатор Руслан Гаттаров.