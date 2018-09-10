Сахалин

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Экономика 13+

На ВЭФ Президент пообещал дальневосточникам лучшую жизнь

10 сентября 2018, 13:45 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]

На ВЭФ Президент пообещал дальневосточникам лучшую жизнь
Фото: http://static.kremlin.ru

Уже в ближайшие десятилетия жители регионов дальнего Востока почувствуют, как их жизнь кардинально меняется в лучшую сторону. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил Президент России Владимир Путин на заседание президиума Госсовета, которое прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Глава государства поднял важные для Дальнего Востока вопросы. Говорили об увеличении инвестиций в регион, об улучшении транспортной доступности, строительстве дорого и социально-значимых объектах, о том, что жизнь дальневосточников должна качественно улучшаться.

- Уровень жизни жителей Дальнего Востока должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе и как можно быстрее превысить этот уровень, - заявил Владимир Владимирович. – Сегодня важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионах.

Отдельной благодарности от Президента РФ удостоилась прежняя команда Минвостокразвития во главе с Александром Галушкой. Глава государства поблагодарил их за работу, проделанную по развитию дальневосточного региона. Владимир Владимирович отметил, что по итогам 2017 года иностранные инвестиции, пришедшие на дальний Восток, составили 30% от всех иностранных инвестиций в экономику России. Рост индекса  инвестиций в основной капитал регионов ДВФО составил 17,1%, в то время как общероссийский  показатель составил 4,4%.

 Таким образом, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке достигли рекордного в современной истории значения – 1,2 трлн рублей. За прошлый год в регионе промышленное производство выросло на 2,2% (по России в целом – 1%), сельскохозяйственное производство выросло на 8,8% (по России в целом – на 2,4%), объёмы строительства выросли на 9,2% (по России в целом – снижение на 1,4%).

Кстати

Стоит отметить, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев наградил Александра Галушку медалью Петра Аркадьевича Столыпина I степени. Эта награда дается за заслуги перед государством в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

На ВЭФ Президент пообещал дальневосточникам лучшую жизнь

На ВЭФ Президент пообещал дальневосточникам лучшую жизнь 13:45

Уже в ближайшие десятилетия жители регионов дальнего Востока почувствуют, как их жизнь кардинально меняется в лучшую сторону. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил Президент России Владимир Путин на заседание президиума Госсовета, которое прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. >>
Как проходит строительство новой Сахалинской железной дороги

Как проходит строительство новой Сахалинской железной дороги 06.09 08:49

В последнее время правительство страны, Сахалинской области и даже президент начали активно обсуждать строительство моста на Сахалин. «Будет ли это целесообразно, экономически выгодно?» – спрашивают политики. «Будет ли понижение цен? Изменится ли логистика и как это повлияет на нашу жизнь?» – вопрошают граждане. >>
Героев нашего времени выбирают на островах

Героев нашего времени выбирают на островах 06.09 08:47

В Сахалинской области стартовал масштабный проект «Наша гордость–2018», направленный на поиск героев современности. Главная идея конкурса – вызвать чувство гордости у сахалинцев и курильчан за земляков, совершивших неординарные поступки. Это могут быть как подвиги по долгу службы, так и помощь в спасении людей или решение об усыновлении детей. >>
В технопарке – новый сезон

В технопарке – новый сезон 06.09 08:46

Новый учебный год начался с 3 сентября в кванториуме Южно-­Сахалинска. Мальчишки и девчонки областной столицы приступили к занятиям в лабораториях и мастерских детского технопарка ­ «Ха ­тоек цеха», «IT-­квантума», «Робоквантума» и «Аэроквантума». >>
В Южно­-Сахалинске завершился «Край света. Восток»

В Южно­-Сахалинске завершился «Край света. Восток» 06.09 08:46

В эту пятницу в театре имени Чехова прошла церемония закрытия международного кинофестиваля, который вот уже восьмой раз проходит в Сахалинской области на радость зрителям. >>
На сахалинском горнолыжном курорте завершаются строительные работы

На сахалинском горнолыжном курорте завершаются строительные работы 06.09 08:45

В Южно-­Сахалинске завершается реконструкция спортивно-­туристического комплекса «Горный воздух». В октябре здесь планируется ввести в эксплуатацию новую входную группу >>

//Новости МирТесен



Врачей научат устанавливать протезы

Врачей научат устанавливать протезы 06.09 08:45

В Сахалинскую область для обмена опытом с сахалинскими ортопедами прибыла группа из восьми профильных специалистов – представителей ведущих медицинских центров России, Германии и Казахстана. >>
Оху ждёт реконструкция взлётной полосы

Оху ждёт реконструкция взлётной полосы 06.09 08:44

Вице­-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал инициативу властей Сахалинской области о реконструкции взлётно­-посадочной полосы Охинского аэропорта. >>
В Сахалинской области отметили День ветеринарного работника

В Сахалинской области отметили День ветеринарного работника 06.09 08:44

В Доме культуры Долинска состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню ветеринарного работника. С профессиональным праздником работников отрасли поздравили чиновники областного правительства. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Сахалинскому кино дают полноценную жизнь

Сахалинскому кино дают полноценную жизнь 30.08 08:54

Стартовало событие, которое многие жители не только Сахалина, но и России ждали с нетерпением целый год. Речь идёт о ежегодном кинофестивале «Край света». И на этот раз киноманы собрались в Южно­-Сахалинске для того, чтобы одними из первых увидеть происходящее. >>
Областная выставка прикладного художественного творчества

Областная выставка прикладного художественного творчества 30.08 08:53

24 августа в областной научной универсальной библиотеке открылась выставка творческих работ инвалидов, в которой приняли участие 40 жителей не только Сахалина, но и Курильских островов. Выставка художественно-­прикладного творчества инвалидов является одним из мероприятий финального этапа XII Областного фестиваля художественного творчества инвалидов «Поверь в себя», который проводится раз в три года. >>
Большой праздник прошёл в Углегорске в честь Дня шахтёра

Большой праздник прошёл в Углегорске в честь Дня шахтёра 30.08 08:51

В Углегорском городском округе с размахом отметили профессиональный праздник шахтёров. В городе Шахтёрске несколько часов продолжалась праздничная программа с конкурсами, соревнованиями, песнями и танцами. >>

//Новости Redtram

Борьба за сохранение лососей продолжается

Борьба за сохранение лососей продолжается 30.08 08:50

Руководитель Агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных заявил, что решения, принятые по инициативе правительства Сахалинской области в 2017 – 2018 годах для сохранения популяции тихоокеанских лососей, положительно отразились на заполнении нерестилищ. >>
Новый тепличный комплекс появился в Сахалинской области

Новый тепличный комплекс появился в Сахалинской области 30.08 08:50

В четырёх километрах от Невельска, в селе Колхозном, открылся новый тепличный комплекс, который обеспечит зеленью и помидорами жителей Холмского и Невельского районов. >>
Эта осень желает видеть тебя яркой

Эта осень желает видеть тебя яркой 23.08 09:34

Девочки не были бы девочками, если бы в любое время года, в любом возрасте и при любом настроении не думали бы о том, как выглядеть неотразимо. Ещё бы, ведь красота – наше главное оружие. >>

//Новости ADWILE

Какие функции выполняет главная библиотека Сахалинской области

Какие функции выполняет главная библиотека Сахалинской области 23.08 09:34

Многие, даже очень любознательные люди жалуются, что не могут найти нужной им информации в Интернете. И при этом они очень давно не посещали библиотеку. А тем временем сегодня именно в ней при помощи специалистов можно найти абсолютно всё! >>
Как в Сахалинской области развивается социальное партнёрство

Как в Сахалинской области развивается социальное партнёрство 23.08 09:31

Когда рыночное общество достигает определённого уровня зрелости и появляется цивилизованный рынок труда, у людей возникает желание получить более высокие социальные гарантии. Осуществить это можно при помощи социального партнёрства. >>
В Южно-­Сахалинске впервые состоялась массовая церемония бракосочетания

В Южно-­Сахалинске впервые состоялась массовая церемония бракосочетания 23.08 09:30

Свадьба – это волшебное событие, которое каждый человек стремится сделать чем-­то особенным, запоминающимся. Большинство мужчин и женщин с трепетом относятся к дню своей свадьбы, тщательно готовятся, чтобы всё прошло идеально. Кто-­то готовится месяц, а кто-­то – даже годами. Встретить свою вторую половинку, понять, что именно с ней ты хочешь связать всю свою жизнь – это очень важные события в судьбе любого человека. >>
В регионе прошёл конкурс по управлению мелиоративной техникой

В регионе прошёл конкурс по управлению мелиоративной техникой 23.08 09:30

В рамках форума «Совершенствование системы земледелия в условиях Дальневосточного федерального округа», который проходил в Сахалинской области, прошел и конкурс профессионального мастерства среди механизаторов мелиоративной техники. Экскаваторщики и бульдозеристы в полях «Совхоза Корсаковский» устроили целое шоу на потеху собравшихся. Всего участвовали 14 человек. >>
Сахалинские археологи делают новые открытия

Сахалинские археологи делают новые открытия 16.08 09:15

15 августа в России отмечается День археолога. В отличие от многих других профессиональных праздников он не является официальным, однако все археологи России, находятся ли они на раскопках, в экспедиции или в музее, его отмечают. Сегодня гость нашей редакции – сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея, заведующая отделом археологии кандидат исторических наук Ольга Шубина >>
Как защитить себя во время отпуска

Как защитить себя во время отпуска 16.08 09:14

Август в разгаре, а это значит, что самое время отправляться в отпуск тем, кто ещё не успел отдохнуть этим летом. Перед долгожданным отпуском остро встаёт вопрос: что взять с собой? Летом большинство людей стремится на пляж – туда, где море и песок. Однако следует помнить, что загар – это не всегда хорошо. >>

//Новости партнеров

В центрах занятости населения безработным помогают открыть собственное дело

В центрах занятости населения безработным помогают открыть собственное дело 16.08 09:14

Оказавшись внезапно без работы и финансовой опоры, не стоит отчаиваться и опускать руки. Быть может, настало самое время осуществить мечту о собственном бизнесе? >>
Интерактивную выездную экскурсию разработал музей книги «Остров Сахалин»

Интерактивную выездную экскурсию разработал музей книги «Остров Сахалин» 16.08 09:13

С июня этого года сахалинцы и гости острова имеют возможность путешествовать с экскурсией по чеховскому маршруту книги «Остров Сахалин» Владимировка – пост Найбучи. Маршрут выходного дня предполагает знакомство с основными населёнными пунктами юга острова, которые Антон Чехов посетил осенью 1890 года. Путешествие из Владимировки (Южно-­Сахалинск) проходит через Лужки (Луговое), Поповские Юрты (Ново­-Александровск), Галкино­Враское (Долинск) к самой конечной точке – посту Найбучи (устье реки Найбы), до которой Антон Павлович добирался не менее трёх раз. >>
На острове прошёл финал VI Национального чемпионата молодых профессионалов

На острове прошёл финал VI Национального чемпионата молодых профессионалов 16.08 09:12

С 8 по 12 августа в Южно-­Сахалинске состоялся национальный финал чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Первые лица не только области, но и страны активно поддерживают эти соревнования и помогают молодым людям добиться успеха в своей специальности, попробовать свои силы и выбрать будущую профессию. >>
8 августа – Международный день офтальмологии

8 августа – Международный день офтальмологии 09.08 09:07

Каждый человек хоть раз в жизни посещал глазного врача, но мало кто задумывался, как это важно. Ведь столько разных болезней существует, которые могут привести даже к слепоте. >>
Музей Победы идёт в ногу со временем

Музей Победы идёт в ногу со временем 09.08 09:06

Музейно-­мемориальный комплекс «Победа» открылся на одноименной площади Южно-­Сахалинска второго сентября 2017 года и с тех пор пользуется неизменным интересом у жителей и гостей города. Большинство залов комплекса пока свободно. >>
На Сахалине набирает популярность скандинавская ходьба

На Сахалине набирает популярность скандинавская ходьба 09.08 09:05

В последнее время на улицах города можно часто видеть людей, которые занимаются различной физической активностью. Велосипеды, бег, самокаты – увлечения на любой вкус. Привлекают внимание граждане, которые ходят по улицам с палками. Это так называемая скандинавская ходьба. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры