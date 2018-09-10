На ВЭФ Президент пообещал дальневосточникам лучшую жизнь

Уже в ближайшие десятилетия жители регионов дальнего Востока почувствуют, как их жизнь кардинально меняется в лучшую сторону. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил Президент России Владимир Путин на заседание президиума Госсовета, которое прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Глава государства поднял важные для Дальнего Востока вопросы. Говорили об увеличении инвестиций в регион, об улучшении транспортной доступности, строительстве дорого и социально-значимых объектах, о том, что жизнь дальневосточников должна качественно улучшаться.

- Уровень жизни жителей Дальнего Востока должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе и как можно быстрее превысить этот уровень, - заявил Владимир Владимирович. – Сегодня важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионах.

Отдельной благодарности от Президента РФ удостоилась прежняя команда Минвостокразвития во главе с Александром Галушкой. Глава государства поблагодарил их за работу, проделанную по развитию дальневосточного региона. Владимир Владимирович отметил, что по итогам 2017 года иностранные инвестиции, пришедшие на дальний Восток, составили 30% от всех иностранных инвестиций в экономику России. Рост индекса инвестиций в основной капитал регионов ДВФО составил 17,1%, в то время как общероссийский показатель составил 4,4%.

Таким образом, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке достигли рекордного в современной истории значения – 1,2 трлн рублей. За прошлый год в регионе промышленное производство выросло на 2,2% (по России в целом – 1%), сельскохозяйственное производство выросло на 8,8% (по России в целом – на 2,4%), объёмы строительства выросли на 9,2% (по России в целом – снижение на 1,4%).

Кстати

Стоит отметить, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев наградил Александра Галушку медалью Петра Аркадьевича Столыпина I степени. Эта награда дается за заслуги перед государством в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.