Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года‍

Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и достиг 70.16 рубля. Об этом сегодня свидетельствуют данные Московской биржи.

Торги валютой на бирже в понедельник, 10 сентября, открылись разнонаправленным движением котировок. Курс евро в первые минуты торгов снижался, в то время как курс доллара рос.

Российская валюта с утра по инерции уступила доллару психологически значимый уровень в 70 рублей. Последний раз рубль стоил так дешево в марте 2016 года.

Однако по состоянию на 10:28 по московскому времени курс доллара показал снижение до 69.86 рубля. В свою очередь, курс евро потерял в стоимости 16 копеек, снизившись до 80.64 рубля.