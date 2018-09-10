Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты, а где люди получают за работу меньше всех. Соответствующую информацию за прошедшее полугодие ранее предоставили сотрудники Росстата.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе – в среднем 100 тысяч 617 рублей, а также на Чукотке – 98 тысяч 291 рубль и в Москве – 82 тысячи 471 рубль, передает "Российская газета". Отметим, что средняя заработная плата по стране составляет 42 тысячи 555 рублей.

Что касается самых низких зарплат, то они замечены у жителей Алтайского края (24 тысячи 402 рубля). Подобные суммы получают работники в Чечне, КЧР и Ивановской области.