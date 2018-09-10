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Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

10 сентября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты
фото: pixabay.com

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты, а где люди получают за работу меньше всех. Соответствующую информацию за прошедшее полугодие ранее предоставили сотрудники Росстата.

В Подмосковье увеличат зарплаты учителям

В Подмосковье увеличат зарплаты учителям

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе – в среднем 100 тысяч 617 рублей, а также на Чукотке – 98 тысяч 291 рубль и в Москве – 82 тысячи 471 рубль, передает "Российская газета". Отметим, что средняя заработная плата по стране составляет 42 тысячи 555 рублей.

Что касается самых низких зарплат, то они замечены у жителей Алтайского края (24 тысячи 402 рубля). Подобные суммы получают работники в Чечне, КЧР и Ивановской области.

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

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Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

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СМИ: задержан член ИГ, готовивший убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ

СМИ: задержан член ИГ, готовивший убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области члена террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России, который планировал убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ.

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Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам

Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам

Уфологи, изучив позицию известных астрофизиков, в число которых попали Стивен Хокинг и Карл Саган, остановились на двух возможных причинах захвата Земли потенциальными инопланетянами-кочевниками.

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Появились новости о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале

Появились новости о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале

Днем в понедельник, 10 сентября, появилась информация о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале в Москве. Ранее стало известно, что мужчина и женщина получили ножевые ранения.

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СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем

СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем

Журналисты сообщают, что известная российская актриса, многодетная мать Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым. Согласно некоторой информации, брак был расторгнут в июле текущего года.

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Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"

Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"

Известная российская телеведущая Дана Борисова недавно призналась, что сделала безоперационную подтяжку лица. На следующий день после процедуры 42-летняя женщина рассказала о своих ощущениях.

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Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии

Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказался сегодня насчет информации о том, что США не исключают возможности нанесения удара по российским военным на территории Сирии.

//Общество

Опубликован рейтинг самых популярных городов России для путешествий на выходные

Опубликован рейтинг самых популярных городов России для путешествий на выходные

Составлен рейтинг самых популярных туристических городов России, идеально подходящих для путешествий в выходные дни нынешней осенью. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.

//Новости партнеров

//В мире

МИД Сирии: США хотят контролировать САР в интересах Израиля

МИД Сирии: США хотят контролировать САР в интересах Израиля

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США хотят контролировать САР в интересах Израиля. Соответствующее заявление дипломат сделал сегодня в рамках разговора с журналистами.

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Представитель Порошенко: Украина не возобновит поставки воды Крыму

Представитель Порошенко: Украина не возобновит поставки воды Крыму

Сегодня представитель президента Украины Борис Бабин в эфире одного из телеканалов страны сообщил, что Киев не допустит возобновления поставок воды на Крымский полуостров. По его словам, население в воде не нуждается.

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Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан

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Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года‍

Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и достиг 70.16 рубля. Об этом сегодня свидетельствуют данные Московской биржи.

//Общество

Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?

Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?

Во всём мире дети начали отказываться от традиционных игрушек, предпочитая им гаджеты и навороченных роботов. Психологи бьют тревогу - это может привести к снижению интеллекта, творческих способностей и исчезновению коммуникативных функций.

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Эксперты: пингвинам в Антарктиде грозит вымирание

Эксперты: пингвинам в Антарктиде грозит вымирание

Представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана Елена Жаркова в рамках Восточного экономического форума заявила, что пингвинам Адели в регионе грозит массовое вымирание.

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Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попал в аварию

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попал в аварию

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Путин: на выборах 9 сентября серьезных нарушений не выявлено

Путин: на выборах 9 сентября серьезных нарушений не выявлено

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил сегодня, что в процессе единого дня голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, 9 сентября, никаких серьезных нарушений выявлено не было.

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Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В понедельник, 10 сентября, Кемеровский областной суд принял решение оставить под арестом сотрудников, которые обслуживали пожарную сигнализацию ТЦ «Зимней вишни» Игоря Полозиненко и Александра Никитина до 25 и 26 сентября.

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Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме

Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме

Всемирно известный британский повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном особняке. Происшествие случилось во вторник, 4 сентября, когда мужчина находился дома с супругой и пятью детьми.

//Экономика

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты, а где люди получают за работу меньше всех. Соответствующую информацию за прошедшее полугодие ранее предоставили сотрудники Росстата.

//В мире

СМИ озвучили условия возобновления штабом ВСУ полномасштабной войны в Донбассе

СМИ озвучили условия возобновления штабом ВСУ полномасштабной войны в Донбассе

Перечислены условия, при которых штаб Вооруженных сил Украины отдаст приказ о начале наступления против республик Донбасса, спровоцировав тем самым возобновление полномасштабной войны в регионе.

//Общество

Россияне едят слишком много курицы и свинины вместо овощей

Россияне едят слишком много курицы и свинины вместо овощей

По телевизору нам каждый день твердят, что качество жизни в стране улучшается. Однако цифры не утешают: питание россиян трудно назвать сбалансированным. Мы едим много хлебобулочных и колбасных изделий, а на качественные молочные продукты, овощи и фрукты у многих элементарно не хватает денег.

//Происшествия

В Анапе ищут ребенка, пропавшего во время шторма

В Анапе ищут ребенка, пропавшего во время шторма

В понедельник в Анапе ищут ребенка, который пропал во время шторма. Согласно последней информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, мальчик и его отец накануне отправились купаться в неспокойном море.

//Новости Redtram

//В мире

Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам

Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, ранее служивший в Генштабе РФ, рассказал то, что у Киева давно есть коды доступа к некоторым российским спутникам.

//Экономика

Белоруссия хочет сохранить объемы поставок нефтепродуктов из России

Белоруссия хочет сохранить объемы поставок нефтепродуктов из России

В понедельник, 10 сентября, белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Минск настаивает на сохранении объёмов поставок нефтепродуктов из Москвы. По его словам, Белоруссии нужна стабильность.

//Общество

В керченском проливе "Шквал" попал в шторм

В керченском проливе "Шквал" попал в шторм

Малый буксир «Шквал», попавший в шторм в Черном море у берегов Керчи, выбросило на мель в районе мыса Такиль под Керчью. Судно сорвало с якоря. Экипаж буксира отправился к месту, чтобы осмотреть повреждения и принять решение о дальнейшей судьбе судна.

//Общество

Появился прогноз ученика Павла Глобы об оккупации Украиной европейской части РФ

Появился прогноз ученика Павла Глобы об оккупации Украиной европейской части РФ

Предсказатель Влад Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы, сделал прогноз, в котором описывается оккупация Киевом Европейской части России. Об этом говорится в заметке, опубликованной интернет-СМИ.

//Общество

Путин назвал одну из ключевых проблем Дальнего Востока

Путин назвал одну из ключевых проблем Дальнего Востока

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 сентября в рамках своего визита на остров Русский назвал одну из ключевых проблем Дальнего Востока, которую необходимо решить в ближайшем будущем.

//Политика

Путин прибыл в Приморье с рабочим визитом

Путин прибыл в Приморье с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток. В ближайшие три дня глава государства проведет несколько региональных мероприятий и несколько международных встреч на полях ВЭФ.

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В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба

В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба

Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов в понедельник, 10 сентября, сообщил о тщательной и скрытной разработке операции по освобождению сирийского Идлиба.

//Экономика

Белоусов: Возможное повышение ключевой ставки ЦБ «крайне нежелательно»

Белоусов: Возможное повышение ключевой ставки ЦБ «крайне нежелательно»

Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил, что Центробанка России есть основания до конца года повысить ключевую ставку. Но при этом он подчеркнул, что делать это «крайне нежелательно».

//Политика

Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья

Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья

На выборах губернатора Подмосковья побеждает действующий глава региона Андрей Воробьев. Соответствующие выводы можно сделать в понедельник, 10 сентября, по итогам обработки 100 процентов протоколов.

//Наука

Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям

Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям

Один из создателей современных гаджетов нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алфёров ещё в своей речи во время вручения ему Нобелевской премии по физике предупреждал, что помимо пользы современные технологии несут и вред молодому поколению.

//Шоу-бизнес

«Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях

«Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях

Американский телесериал «Игра престолов» получил награды в семи номинациях премии «Эмми», которая считается телевизионным аналогом «Оскара». Об этом сообщается на сайте Creative Arts Emmy Awards.

//Общество

Украинские пограничники отравились кислотными выбросами завода "Титан"

Украинские пограничники отравились кислотными выбросами завода "Титан"

Сотрудники пограничных пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» на границе с Крымом отравились кислотными выбросами завода «Титан» украинского олигарха Дмитрия ФИРТАША, некоторых из них пришлось госпитализировать.

//Расследования

Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции

Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции

Житель Волгограда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался напасть на сотрудника полиции с топором. Информацию об этом сегодня предоставили в ГУМВД по Волгоградской области.

//Общество

Товары из Китая приедут в Россию в два раза быстрее

Товары из Китая приедут в Россию в два раза быстрее

«Почта России» решила запустить новый маршрут доставки отправлений из Китая. По идее сроки доставки посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь сократятся вдвое.

//Культура

Актер Игорь Костолевский празднует юбилей

Актер Игорь Костолевский празднует юбилей

В понедельник, 10 сентября, народный артист России Игорь Костолевский празднует юбилей. Знаменитому актеру театра и кино, любимцу множества отечественных зрителей сегодня исполняется 70 лет.

//Спорт

Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе

Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан обещал в ближайшее время вернуться к тренерской работе. Поклонники спортивной карьеры футбольной звезды замерли в ожидании.

//Общество

В Херсоне отправляют детей на оздоровление из-за ситуации на севере Крыма

В Херсоне отправляют детей на оздоровление из-за ситуации на севере Крыма

В населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области приостановили учебный процесс в школах и детсадах в связи с экологической ситуацией, сложившейся на севере Крыма из-за химических выбросов с завода «Крымский титан».

//Политика

Политолог оценил результаты единого дня голосования

Политолог оценил результаты единого дня голосования

Политолог прокомментировал результаты единого дня голосования, который накануне состоялся в стране. Мнением поделился член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

//В мире

Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления

Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления

Американские журналисты рассказали, как Россия может выиграть от глобального потепления. По словам сотрудников СМИ, Северный морской путь в будущем может стать "российский Суэцким каналом".

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Пенсионеров-предпринимателей планируют освободить от взносов в ПФР‍

Пенсионеров-предпринимателей планируют освободить от взносов в ПФР‍

Минэкономразвития подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает и освобождение пенсионеров-индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд.

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Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники

Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники

32-летняя Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей в мире. Она не прочь поэкспериментировать со своим внешним видом и решила на днях кардинально сменить имидж.

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В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?

В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?

В учёных кругах говорят, что в России уже давно разработан лазер жёстких гамма-излучений. Это страшный лазер, который может проходить всё насквозь, включая свинцовое, убивать все биологические ткани, оставляя нетронутыми здания, сооружения.

//Происшествия

Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование

Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование

Сегодня стало известно, что мужчина, ранивший ножом людей на Курском вокзале в Москве, направлен на медицинское освидетельствование. Происшествие случилось рано утром в понедельник в зале ожидания.

//В мире

Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

Сувалкский коридор, расположенный между Литвой и Польшей, может стать районом военного столкновения России и Вооруженных сил стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Такой прогноз сделали СМИ.

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Лицо Волочковой на новой фотографии испугало поклонников

Лицо Волочковой на новой фотографии испугало поклонников

Лицо балерины Анастасии Волочковой на новой фотографии испугало поклонников. Артистка хотела сделать эффектный снимок у вольера, в котором содержатся бегемоты, однако не учла некоторые детали.

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В Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Геологическая служба Соединённых Штатов Америки сообщила, что в Тихом океане недалеко от островов Новой Зеландии произошло стихийное бедствие. Произошло землетрясение магнитудой 6,9.

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