//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"
- СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
- «Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях
- Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Белоруссия хочет сохранить объемы поставок нефтепродуктов из России
10 сентября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 10 сентября, белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Минск настаивает на сохранении объёмов поставок нефтепродуктов из Москвы. По его словам, Белоруссии нужна стабильность.
«Мы настаиваем на сохранении традиционно сложившихся объемов. Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — сказал Ляшенко. По словам вице-премьера, на этой неделе будет обсуждаться вопрос о состоянии торговли нефтепродуктами с российским коллегой.
Ранее Москва подняла вопрос об ограничении объёмов беспошлинных поставок в Минск нефтепродуктов. По словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, проблема заключается в том, что они могут реэкспортироваться, в результате чего экспортные пошлины российский бюджет может недополучить, передают РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам
СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
//В мире
Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан
//Общество
Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?
//Новости СМИ2
Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам
//Общество
//Общество
//В мире
В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба
//Политика
Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья
//Наука
Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям
Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции
//Культура
//Общество
В Херсоне отправляют детей на оздоровление из-за ситуации на севере Крыма
//В мире
Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления
//Наука
В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?
Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование