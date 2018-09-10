Белоруссия хочет сохранить объемы поставок нефтепродуктов из России

В понедельник, 10 сентября, белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Минск настаивает на сохранении объёмов поставок нефтепродуктов из Москвы. По его словам, Белоруссии нужна стабильность.

«Мы настаиваем на сохранении традиционно сложившихся объемов. Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — сказал Ляшенко. По словам вице-премьера, на этой неделе будет обсуждаться вопрос о состоянии торговли нефтепродуктами с российским коллегой.

Ранее Москва подняла вопрос об ограничении объёмов беспошлинных поставок в Минск нефтепродуктов. По словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, проблема заключается в том, что они могут реэкспортироваться, в результате чего экспортные пошлины российский бюджет может недополучить, передают РИА Новости.