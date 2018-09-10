Белоусов: Возможное повышение ключевой ставки ЦБ «крайне нежелательно»

Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил, что Центробанка России есть основания до конца года повысить ключевую ставку. Но при этом он подчеркнул, что делать это «крайне нежелательно».

По его мнению, это может затормозить рост экономики и инвестиционную активность, пишет kp.ru. Белоусов также отметил, что подобные действия могут привести к дополнительным расходам бюджета.

В июле этого года ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о появлении некоторых факторов в пользу повышении ключевой ставки, передаёт источник.