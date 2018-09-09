Сбербанк предложит российским пенсионерам скидки

Сбербанк собирается создать новую линейку банковских продуктов со скидкой специально для российских пенсионеров. Об этом сообщил в воскресенье глава Сбербанка Герман Греф.

В эфире телеканала "Россия-1" Греф рассказал, что пенсионеров ждут продукты банка со скидками и специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования.

Кроме прочего, глава Сбербанка также отметил, что к данным продуктам Сбербанка для людей старшего возраста планируется привлечение и других банковских партнеров.