ЦБ назвал причины снижения курса рубля
8 сентября 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный курс евро впервые с марта 2016 года перевалил за отметку в 80 рублей. Специалисты Центрального банка РФ рассказали о причинах такой финансовой ситуации и факторах, на нее повлиявших.
Волатильность на российских рынках вызвана "эффектом заражения" от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планами введения новых санкций США, считают аналитики.
Кроме того, на нестабильность рынка влияет невысокая ликвидность, привычная для августа. Из-за этого ЦБ не стал закупать валюту для Минфина, а предоставил ее из собственных резервов.
По мнению Банка России, участники рынка ждут от регулятора повышения ключевой ставки в качестве меры борьбы с инфляцией, о чем свидетельствует повышение ставок по банковским вкладам.
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