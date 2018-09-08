ЦБ назвал причины снижения курса рубля

Официальный курс евро впервые с марта 2016 года перевалил за отметку в 80 рублей. Специалисты Центрального банка РФ рассказали о причинах такой финансовой ситуации и факторах, на нее повлиявших.

Волатильность на российских рынках вызвана "эффектом заражения" от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планами введения новых санкций США, считают аналитики.

Кроме того, на нестабильность рынка влияет невысокая ликвидность, привычная для августа. Из-за этого ЦБ не стал закупать валюту для Минфина, а предоставил ее из собственных резервов.

По мнению Банка России, участники рынка ждут от регулятора повышения ключевой ставки в качестве меры борьбы с инфляцией, о чем свидетельствует повышение ставок по банковским вкладам.