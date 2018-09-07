Антон Силуанов назвал сроки запуска новых накопительных пенсий

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на 3-ем Московском финансовом форуме, сообщил, когда, по его мнению, можно будет запустить систему индивидуального пенсионного капитала.

Детали концепции данной системы, по его словам, правительству еще необходимо обсудить. Однако он рассчитывает, что ИПК будет запущена уже с 2020 года.

Выступая перед журналистами, первый вице-премьер подчеркнул, что система должна будет работать как на граждан России, так и на экономику государства в целом.

Отметим, ИПК предусматривает возможность накопления капитала человеком до выхода на пенсию. Это делается для того, чтобы потери в уровне доходов для граждан были минимальны.