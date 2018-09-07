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Собянин и Силуанов договорились о сохранении доходов Москвы
7 сентября 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Бюджетная политика российской столицы не претерпит изменений. К такой договоренности в ходе Московского финансового форума пришли градоначальник Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
Как отметил Собянин, мнение, согласно которому другие регионы страдают от того, что столица получает высокие доходы, неверно. «Наоборот - 60% всего того, что перечисляется в бюджеты на территории Москвы идет в федеральный бюджет. То есть главным бенефициаром всего, что происходит в Москве, является не город, а федеральный бюджет», - заявил мэр.
Сергей Собянин добавил, что за последние восемь лет объем поступлений в федеральный бюджет с территории Москвы вырос в 2,2 раза, а объем помощи федерального бюджета субъектам РФ вырос на 20%. «Это означает, что перераспределение происходит не в пользу регионов, а в пользу федерального бюджета и ничего в этом плохого нет, потому что у РФ свои проблемы, свои задачи глобального характера. Не надо подменять отчисления в федеральный бюджет и помощь другим субъектам РФ», - сказал градоначальник.
Антон Силуанов, в свою очередь, предложил зафиксировать на шесть лет существующие в настоящее время условия межбюджетных отношений. По словам первого вице-премьера, это позволит регионам планировать собственные доходные возможности и расходные обязательства.
Московский мэр согласился с данной точкой зрения. Представитель правительства высказал правильную государственную позицию, отметил Собянин.
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