Силуанов объяснил, куда пойдут ресурсы от повышения НДС

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума пояснил журналистам, куда именно будут направлены ресурсы от повышения НДС.

По его словам, данные ресурсы предназначены для развития. Они не направлены на зарплаты, на проедание, на текущее потребление, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС с 18 до 20%. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.