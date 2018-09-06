Курс евро превысил 80 рублей, доллар - перевалил за 69
6 сентября 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
Рубль днем в четверг, 6 сентября, усилил снижение против основных резервных валют. Евро, в свою очередь, обновил максимумы за 2.5 года. Об этом сегодня свидетельствуют данные торгов.
Курс евро, согласно данным Московской биржи, поднялся выше 80 рублей впервые с 11 апреля. Доллар также обновил максимум с апреля 2016 года, преодолев порог в 69 рублей.
По данным на 16:16 по московскому времени, курс евро вырос на 1 рубль и 11 копеек - до 80.50 рубля. Курс доллара при этом увеличился на 86 копеек — до 69.11 рубля.
Как сообщает НТВ, по оценке экспертов, биржевые игроки избавляются от рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний (о возможном вмешательстве РФ в выборы) в Конгрессе США.
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