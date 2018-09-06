Россельхознадзор временно ввел ограничения на поставки свинины из Болгарии

С сегодняшнего дня Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции, содержащей свинину, из Болгарии в Россию.

«6 сентября Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию со всей территории Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», — сообщает ведомство.

Такой временный запрет связан с выявлением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Болгарии. При этом в ведомстве уточняется, что продукция, которая прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, является исключением. Это готовая продукция и сырье животного происхождения для производства кормов.